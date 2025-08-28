Ünlü komedyen Kaan Sezyum taciz iddiasını kabul etti: Psikolojik destek almaya başladım

Son günlerde sosyal medyayı sarsan ve sanat camiasından birçok ünlü ismin adının karıştığı taciz ifşaları gündemdeki yerini korurken ünlü komedyen ve yazar Kaan Sezyum hakkında da bir taciz iddiası ortaya atıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaan Sezyum hakkındaki taciz iddiasını kabul etti.

Bir kadın sosyal medya hesabından yaklaşık üç yıl önce yaşadığı bir olayı paylaşarak Kaan Sezyum'un kendisini taciz ettiğini açıkladı.

Bu paylaşımın ardından gözler Kaan Sezyum'a çevrilirken, ünlü komedyen önce söz konusu paylaşımı kendi Instagram hesabından yayınladı, ardından da bir özür mesajı paylaştı.

"PİŞMANIM VE ÇOK ÜZGÜNÜM"

Kaan Sezyum, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm. Olayın sonrasında, davranış bozukluklarımı gidermek ve bu tür rahatsızlıkları çevreme ve kendime yaşatmamak için psikolojik destek almaya başladım. (4 - 4.5 yıl oluyor) Karşı tarafın itirazı üzerine hemen durdum ve durumu yanlış anladığımı ifade ettim. Herhangi fiziksel bir zorlamada bulunmadım.

"HAREKETLERİMİN SORUMLULUĞU BANA AİTTİR"