Ünlü oyuncu diziden kovuldu! Sette ortalık karıştı

“MobLand” dizisinin başrollerinde yer alan Tom Hardy’nin sette yapımcılarla yaşadığı gerilimin ardından diziden kovulduğu iddia edildi.

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Tom Hardy hakkında ortaya atılan bir iddia gündem oldu. Hardy'nin, başrolünde yer aldığı MobLand dizisinden kovulduğu öne sürüldü.

İddiaya göre Tom Hardy, dizinin ikinci sezon çekimleri sırasında yapımcılarla sık sık karşı karşıya geldi. Özellikle yapımcılar Jez Butterworth ve David Glasser ile sette yaşanan gerilim sonrası, yapım şirketinin oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldığı ileri sürüldü.

ÜÇÜNCÜ SEZONDA OLMAYACAK

Başrollerinde Pierce Brosnan ve Helen Mirren’ın da yer aldığı dizinin ikinci sezon çekimleri tamamlanırken, Tom Hardy’nin yeni sezonda geri dönmesinin beklenmediği belirtildi.

48 yaşındaki oyuncu dizide, Harrigan suç ailesinin sorun çözücüsü Harry Da Souza karakterini canlandırıyordu.

