Ünlü oyuncu diziden çıkarıldı: Sosyal medyada isyan etti

Yayınlanma:
Çarpıntı dizisinin kadrosundan çıkarıldığını öğrenen oyuncu Mihriban Er, sosyal medya hesabından isyan etti.

Pazar akşamları ekrana gelen ve başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin gibi isimlerin yer aldığı Çarpıntı dizisi, bir krizle gündeme geldi.

Dizinin kadrosuna katılan oyuncu Mihriban Er, diziden apar topar çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabından isyan etti.

Mihriban Er, dizideki rolünün sona erdiğini şu sözlerle duyurdu:

"Çarpıntı dizisine sürekli rol olarak girmiştim. Sadece 6. bölümde ufacık 2 sahne oynadım, 3 bölümdür hiçbir sahne yazılmadı. Bugün gelen haber bu rol devam etmeyecekmiş, konu başka bir yere evrilmiş."

"İŞTE BİZİM İŞLER BÖYLE: SADECE REYTİNG SAVAŞI VAR!"

Ünlü oyuncu, sektörün gerçeklerine dikkat çekerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Er, "İşte bizim işler böyle, 'işim var' diye seviniyorsun, bir bakıyorsun yok. Sadece reyting savaşı var." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

