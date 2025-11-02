Ünlü model Şebnem Schaefer Şanlıurfa’da sıra gecesine katıldı

Ünlü model Şebnem Schaefer Şanlıurfa’da sıra gecesine katıldı
Yayınlanma:
Şanlıurfa’da düzenlenen bir defilede podyuma çıkan ünlü model Şebnem Schaefer, daha sonra sıra gecesine katıldı.

Şanlıurfa’da düzenlenen bir defilede ünlü model Şebnem Schaefer, podyuma çıktı.

Şanlıurfa’da faaliyet gösteren bir butiğin 15’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, ünlü modelin katılımı ile renkli görüntülere sahne oldu.

unlu-model-sebnem-schaefer-sanliurfada-sira-gecesine-katildi.jpg

Yeni tasarımların sergilendiği etkinlikte podyumda boy gösteren Schaefer, etkinliğin ardından sıra gecesine katılarak halay çekti.

unlu-model-sebnem-schaefer-sanliurfada-sira-gecesine-katildi-2.jpg

ŞEBNEM SCHAEFER KİMDİR?

Türk bir anne ve Alman bir babanın çocuğu olarak Frankfurt'ta doğan Schaefer, 15 yaşında modelliğe başladı. 2001 yılında Ford Super Model of the World yarışmasında 1. oldu.

sebnem-schaefer-sanliurfada-sira-gecesi-995397-295255.jpg

Birçok programda sunuculuk yaptı, modellik kariyerinin yanında O Şimdi Asker, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu gibi filmlerde ve Emret Komutanım dizisinde oynadı.

Kaynak:DHA

