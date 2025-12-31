Cahit Berkay kaza geçirdi! Otomobiliyle restorana daldı

Moğollar grubunun üyesi ünlü sanatçı Cahit Berkay, Esenyurt'ta kullandığı aracıyla bir resorana daldı.

Kaza, Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

Moğollar grubunun üyesi ünlü sanatçı Cahit Berkay, 34 MZC 529 plakalı aracıyla trafikte seyrederken bir anda direksiyon halkimiyetini yitirdi. Araç kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan restorana daldı. Araç restoranda bulunan bir kişiye çarptı.

HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Berkay kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza sırasında otomobilin çarptığı garson ise yaralandı. Diğer yandan restoranda hasar meydana geldi. Kazanın ardından Cahit Berkay ve yaralanan garson, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Kaza, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın içeri hızla daldığı, cam kenarında bekleyen ve restoran çalışanına çarptığı görüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.