Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!

Forbes'un 2025 yılı için yayımladığı 'En Çok Kazanan Ölü Ünlüler' listesi, müzik, edebiyat ve eğlence dünyasının efsane isimlerinin ölümden sonra bile milyonlar kazanmaya devam ettiğini gözler önüne serdi.

Listede dikkat çeken isimler ve kazançları şöyle sıralandı:

1- MICHAEL JACKSON – 105 MİLYON DOLAR

Michael Jackson, albümleri, lisans anlaşmaları ve marka gelirleriyle geçen yıl olduğu gibi yine zirvede yer aldı.

2- DR. SEUSS – 85 MİLYON DOLAR

Gerçek adı Theodor Seuss Geisel olan ünlü çocuk kitabı yazarı, kitap satışları ve uyarlamalarından ciddi gelir elde ediyor.

3- RICHARD WRIGHT – 81 MİLYON DOLAR

Pink Floyd’un kurucu üyelerinden Wright, grup müzikleri ve telif hakları sayesinde ölümünden sonra da kazanç sağlamaya devam ediyor.

4- SYD BARRETT – 81 MİLYON DOLAR

Pink Floyd’un ilk gitaristi ve söz yazarı Barrett, müzik mirası ve albüm telif haklarıyla listede yer aldı.

5- THE NOTORIOUS B.I.G – 80 MİLYON DOLAR

Rap dünyasının efsane ismi Biggie, ölümünden sonra albümleri ve lisans gelirleriyle servetini katlıyor.

6- MILES DAVIS – 21 MİLYON DOLAR

Caz müziğinin öncülerinden Davis, eserlerinin telif hakları ve yayın gelirleriyle listede yer alıyor.

7- ELVIS PRESLEY – 17 MİLYON DOLAR

Elvis Presley bir başka ifadeyle Rock’n Roll’un kralı, müzik katalogları, lisans anlaşmaları ve markalaşma gelirleriyle yüksek kazanç elde etmeye devam ediyor.

8- JIMMY BUFFETT – 14 MİLYON DOLAR

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı, popüler “Margaritaville” markası ve müzik gelirleri sayesinde listede yer aldı.

9- BOB MARLEY – 13 MİLYON DOLAR

Reggae müziğin öncüsü Bob Marley, eserlerinin telif hakları ve markalaşma gelirleriyle ölümünden sonra da kazanç sağlamaya devam eden ünüler arasında.

10- JOHN LENNON – 12 MİLYON DOLAR

Efsane grup The Beatles'ın John Lennon, müzik katalogları ve lisans hakları sayesinde ölümünden sonra da milyonlar kazanmaya devam ediyor.