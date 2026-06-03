Reha Muhtar'ın yaşadığı dramı Uğur Dündar anlattı! 'Zaten yapayalnızdı'

Türk televizyonculuğunun ünlü isimlerinden gazeteci ve sunucu Reha Muhtar, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın ölümünün ardından, duayen gazeteci ve halk.tv.com.tr yazarı Uğur Dündar'dan veda mesajı geldi.

Sosyal medya hesabından "Meslektaşım Reha Muhtar'ı maalesef kaybettik" sözleriyle paylaşım yapan Dündar, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Bursa'daki "Gırgıriye Müzikali"ne giderken Bodrum'da tedavi gördüğü hastanenin yetkilileriyle görüştüm. Yoğun bakımda yattığını, kalp yetmezliği çektiğini, bacaklarında ödem ve yaralar bulunduğunu, akciğerinde enfeksiyon olduğunu ve durumunun kritik seyrettiğini söylediler.

"SAĞLIĞINA KAVUŞABİLMESİ İÇİN NE ÇOK UĞRAŞMIŞTIK"

Oysa değerli Özler Aykan Hocamla yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği beyin kanamasından sonra sağlığına kavuşabilmesi için ne çok uğraşmıştık. İlaçlarına ilaveten müzik terapisiyle yürütmeyi başarmış, sağlığına kavuşturup evine uğurlamıştık."

"BU UĞURDA VERDİĞİ MÜCADELEYİ KAYBETMENİN RUHSAL YIKINTISINA UĞRADI"

Ancak daha sonraki süreçte Muhtar'ın çocuklarını göremediği için içine kapandığını söyleyen Dündar, sözlerini şöyle noktaladı:

"Evlatlarını (özellikle oğlu Poyraz'ı) görememenin, bu uğurda verdiği mücadeleyi kaybetmenin ruhsal yıkıntısına uğradı. Ve içine kapandı. Zaten yapayalnızdı. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."

VELAYETİ KAYBETMİŞTİ

Muhtar, son dönemde Deniz Uğur ile yaşadığı velayet davası ile gündeme gelmişti. 2008-2010 yılları arasında birlikte olan ikili, 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adındaki ikizleri için karşı karşıya gelmişti.

Kasım 2025'te sonuçlanan dava sonucunda Mina ve Poyraz'ın velayetinin Reha Muhtar'dan alınarak Deniz Uğur'a verilmesine hükmedildi.