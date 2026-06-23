Türk modasının 'Madam Z'si Zühal Yorgancıoğlu hayatını kaybetti: First Lady'leri giydirmişti

Türk modasının duayen ismi, "Madam Z" olarak tanınan Zühal Yorgancıoğlu, 100 yaşında İzmir’de yaşamını yitirdi.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Balçova ilçesindeki evinde hayatını kaybeden Yorgancıoğlu'nun cenazesi, 25 Haziran'da Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak namazın ardından Urla İskele Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ZÜHAL YORGANCIOĞLU KİMDİR? 8 YAŞINDA MODAYLA TANIŞTI

1926 yılında İzmir'in Bayraklı ilçesinde doğan Zühal Yorgancıoğlu, henüz 8 yaşındayken bez bebeklerine elbise dikerek modaya ilk adımını attı. Ortaöğretimini İzmir'de tamamladıktan sonra İzmir Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi ve ardından Ankara Kız Meslek Yüksek Okulu'nda sanat ve tasarım eğitimi alarak 1947 yılında mezun oldu.

1946 yılında resim öğretmeni Mehmet Yorgancıoğlu ile evlenen ünlü tasarımcının Faruk, Haluk ve Müberra adında 3 çocuğu bulunuyor.

WASHİNGTON POST GAZETESİ İÇİN ÇİZİMLER HAZIRLADI

Eşinin iş yerinde sanat öğretmenliği ve tasarım çalışmaları yürüten Yorgancıoğlu, 1961 yılında ABD'ye giderek Maryland Güzel Sanatlar Akademisi'nde moda tasarımı eğitimi aldı. Amerika'da bulunduğu bu dönemde Washington Post gazetesi için moda çizimleri hazırladı. Eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek kendi atölyesini hayata geçirdi.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ DÜNYAYA TANITTI

Türk kültürünü ve geleneksel sanatlarını moda aracılığıyla dünya podyumlarına taşımayı amaçlayan Yorgancıoğlu, ilk defilesini 1963 yılında gerçekleştirdi. G

Gazeteci Edgar Schneider'in kendisi için kullandığı "Madam Z" unvanıyla hafızalara kazınan Yorgancıoğlu, Türk modasının uluslararası alanda tanınmasında öncü rol üstlendi.

FİRST LADY'LERİ VE DÜNYA YILDIZLARINI GİYDİRDİ

Yorgancıoğlu'nun imzasını taşıyan tasarımları, ABD Başkanı Ronald Reagan'ın eşi Nancy Reagan ve John F. Kennedy'nin eşi Jackie Onassis'in yanı sıra Linda Gray, Lindsay Wagner ile Dalida gibi dünyaca ünlü isimler taşıdı.

Türkiye'den ise Ajda Pekkan, Emel Sayın, Nükhet Duru, Sibel Can, Müzeyyen Senar ve Hülya Avşar gibi çok sayıda sanatçı onun tasarımlarını tercih etti. (AA)