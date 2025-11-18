Torreira özür diledi: Ece Erken canlı yayında açıkladı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan'ın bir dargın bir barışık süren ilişkileri, birkaç ay önce yeniden sona ermişti.

Ayrılığın ardından Torreira hakkında, oyuncu Demet Özdemir ile aşk yaşadığına dair çıkan haberler, futbolcuyu rahatsız etti.

"TORREİRA ÇOK SIKINTILI BU DURUMDAN DOLAYI"

Ünlü sunucu Ece Erken, Gel Konuşalım programının canlı yayınında, Torreira'nın kendisine ulaştığını ve bu durumdan dolayı çok sıkıntılı olduğunu açıkladı.

Torreira'nın Özkan'dan özür dilediğini belirten Erken, şöyle konuştu:

"Torreira'nın Demet Özdemir'in fotoğraflarını beğendiği yönünde bir takım haberler vardı. Biz burada verdik mi? Verdik. Torreira çok sıkıntılı bu durumdan dolayı. Bana ulaştı. Ve buradan belki ilk kez söyleyeceğiz. Galatasaraylı futbolcu Torreira asla hiçbir kızla bir alakası olmadığı gibi Devrim Özkan'a hala deliler gibi aşık."

"TORREİRA ONUN İÇİN BİRÇOK TAKIMI REDDETTİ"

Ece Erken, "Bazı hatalar yapılmış ilişkide. Ama o hatalardan ziyade artık o sayfayı böyle geride bırakıp yeni bir sayfa açmak istiyor ve 'hayatımın aşkı olsun' diyor Devrim Özkan için." ifadelerini kullandı.

Yayında Ece Erken'in ardından konuşan Mehmet Üstündağ ise, futbolcunun Devrim Özkan'a olan bağlılığını, "Torreira onun için birçok takımı reddetti" diyerek anlattı.