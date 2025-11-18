Torreira özür diledi: Ece Erken canlı yayında açıkladı

Torreira özür diledi: Ece Erken canlı yayında açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, hakkında çıkan aşk iddiaları üzerine Ece Erken'i arayarak Devrim Özkan’dan özür dilediğini söyledi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan'ın bir dargın bir barışık süren ilişkileri, birkaç ay önce yeniden sona ermişti.

Ayrılığın ardından Torreira hakkında, oyuncu Demet Özdemir ile aşk yaşadığına dair çıkan haberler, futbolcuyu rahatsız etti.

lucas-torreira.webp

"TORREİRA ÇOK SIKINTILI BU DURUMDAN DOLAYI"

Ünlü sunucu Ece Erken, Gel Konuşalım programının canlı yayınında, Torreira'nın kendisine ulaştığını ve bu durumdan dolayı çok sıkıntılı olduğunu açıkladı.

Torreira'nın Özkan'dan özür dilediğini belirten Erken, şöyle konuştu:

"Torreira'nın Demet Özdemir'in fotoğraflarını beğendiği yönünde bir takım haberler vardı. Biz burada verdik mi? Verdik. Torreira çok sıkıntılı bu durumdan dolayı. Bana ulaştı. Ve buradan belki ilk kez söyleyeceğiz. Galatasaraylı futbolcu Torreira asla hiçbir kızla bir alakası olmadığı gibi Devrim Özkan'a hala deliler gibi aşık."

lucas-torreira-devrim-ozkan.webp

Çelik hayranlarını korkuttu: O anları böyle paylaştıÇelik hayranlarını korkuttu: O anları böyle paylaştı

"TORREİRA ONUN İÇİN BİRÇOK TAKIMI REDDETTİ"

Ece Erken, "Bazı hatalar yapılmış ilişkide. Ama o hatalardan ziyade artık o sayfayı böyle geride bırakıp yeni bir sayfa açmak istiyor ve 'hayatımın aşkı olsun' diyor Devrim Özkan için." ifadelerini kullandı.

lucas-torreira-devrim.jpg

Hülya Avşar aldığı teklifi açıkladı: Hayır diyememHülya Avşar aldığı teklifi açıkladı: Hayır diyemem

Yayında Ece Erken'in ardından konuşan Mehmet Üstündağ ise, futbolcunun Devrim Özkan'a olan bağlılığını, "Torreira onun için birçok takımı reddetti" diyerek anlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kilauea Yanardağı’nda cehennem görüntüleri: 450 metre püskürttüğü lavlar sel oldu aktı
Yılın kelimesi 'Parasosyal' oldu: Ne anlama geliyor?
Yılın kelimesi 'Parasosyal' oldu: Ne anlama geliyor?
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Magazin
Çelik hayranlarını korkuttu: O anları böyle paylaştı
Çelik hayranlarını korkuttu: O anları böyle paylaştı
Hülya Avşar aldığı teklifi açıkladı: Hayır diyemem
Hülya Avşar aldığı teklifi açıkladı: Hayır diyemem