Hülya Avşar aldığı teklifi açıkladı: Hayır diyemem

Geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser veren Hülya Avşar, sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kıbrıs'ta konser vermekten büyük keyif aldığını belirten Avşar, "Bu ilgiyi benim onlara olan sevgime bağlıyorum. Bana gönül bağlamış herkes için hep bir şey üretmeye çalışıyorum" sözleriyle teşekkür etti.

Erkan Yolaç'ın kardeşinden acı haber geldi

"BÜYÜK İHTİMALLE OLACAK"

Uzun bir süredir dizi ve film projelerinde yer almayan Avşar, setlere dönmeye hazırlandığını doğruladı. Bir dizi teklifi aldığını açıklayan Avşar, projeyi çok beğendiğini şu sözlerle ifade etti:

"Dizi biraz özgürlüğümü kısıtlıyor ama hikâye çok iyiyse hayır diyemem. Bu gelen teklif de öyle bir hikâye. Hikâyeyi ve oyuncuları çok beğendim. Büyük ihtimalle olacak. Oyunculuğu çok özledim."

Seren Serengil'in annesi yoğun bakıma kaldırıldı

"FAZİLET" OLACAK

"Yabancı Gelin Liliyar" adlı diziden teklif aldığı öne sürülen Avşar'ın, bu projede Fazilet karakterini canlandıracağı konuşuluyor.

Projede Fikret Kuşkan, Erkan Can ve Levent Ülgen gibi usta isimler yer alıyor.