Seren Serengil'in annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Yayınlanma:
Seren Serengil, annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanı'ndan yardım istedi.

Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istedi.

Annesi Nevin Teoman'ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyuran Serengil, "Annemi yoğun bakıma kaldırdık... Dualarınızı bekliyorum.." dedi.

"LÜTFEN BANA BİR AMBULANS UÇAK YOLLAYINIZ"

Serengil, bir diğer paylaşımında ise doğrudan Sağlık Bakanlığı'na seslendi.

Bulundukları hastanede kalple ilgili yoğun bakım ve anjiyo ünitesi olmadığını belirten Serengil, annesinin İstanbul'a nakledilmesi gerektiğini vurguladı:

"Sayın sağlık bakanım, annemi kaybediyorum düşüp kalçasını kırdı şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su biriktiği için yoğun bakıma alındı. Bulunduğumuz hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım yok anjiyo ünitesi yok derler. İstanbul'a götürmem gerekiyor. Lütfen bana bir ambulans uçak yollayınız. Ben ücretini ödeyeceğim ama lütfen yollayın."

Seren Serengil, bir sonraki paylaşımında ise "Sağ olun bakanım" ifadelerini kullanarak Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

