Güneri Civaoğlu'nun mirası aileyi karıştırdı: Karısına dava açtılar

Usta gazeteci Güneri Civaoğlu'nun 1 Ekim 2024'teki vefatının ardından, geride kalan miras, ailede krize yol açtı.

Civaoğlu'nun yasal mirasçıları arasında eşi Canan Civaoğlu ile Mehmet Selim Molu, Hayri Molu ve Nadir Uluğbay'ın çocukları Ragıp Kemal Uluğbay ile Güneri Kerim Uluğbay bulunuyordu.

Muazzez Abacı'nın servetiyle ilgili yeni açıklama: İhtiyacı olana para gönderirdi

İKİ VASİYETLE TÜM MAL VARLIĞINI EŞİNE BIRAKTI

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan miras davasına konu olan olayda, merhum gazetecinin 1987 ve 2019 tarihlerinde hazırladığı iki ayrı vasiyetnamesi ortaya çıktı.

Her iki vasiyetnamede de Civaoğlu'nun, tüm mal varlığını eşi Canan Civaoğlu'na bıraktığı görüldü.

Annesinin malvarlığı ortaya çıktı! Muazzez Abacı'nın kızı hastaneye dava açacak mı?

TEHDİT VE BASKI İDDİASI

Tüm mirasın Canan Civaoğlu'na bırakılması üzerine itiraz eden diğer 4 mirasçı, vasiyetnamelerin iptali için dava açtı.

Mirasçılar, Civaoğlu'nun vasiyetnameleri, eşi Canan Civaoğlu'nun tehdit ve baskısı altında düzenlediğini iddia etti.

Mirasçıların dilekçesinde, "Güneri ile eşi Canan Civaoğlu, resmi olarak evli olmalarına rağmen çok uzun yıllardan beri fiilen ayrı yaşamaktadır. Evlilikleri sadece kâğıt üzerinde bir anlaşma niteliğindedir." ifadeleri de yer aldı.