Muazzez Abacı'nın servetiyle ilgili yeni açıklama: İhtiyacı olana para gönderirdi
Yayınlanma:
Hayatını kaybeden Türk müziğinin usta sesi Muazzez Abacı'nın servetiyle ilgili iddialara açıklama geldi.

ABD'de hayatını kaybeden Türk müziğinin usta sanatçısı Muazzez Abacı'nın miras olarak 50 milyar liralık servet bıraktığı ileri sürülmüştü.

Abacı'ya yakın isimler bu iddiayı reddetti.

Abacı'nın yıllarca sahneye çıktığı kapanan Maksim Gazinosu'nun yöneticilerinden Sacit Aslan, bu iddianın gerçek olmadığını böyledi. Aslan, Yeniçağ'daki habere göre şu ifadeleri kullandı:

Muazzez Abacı anısı olay oldu: Tarık denen adam ceketini giyecek!Muazzez Abacı anısı olay oldu: Tarık denen adam ceketini giyecek!

"MUAZZEZ ABACI ÇOK BONKÖRDÜ"

“Canım dostum Muazzez, en şöhret olduğu 1975-1990'lı yıllarda bile çok para kazanmadı. Çünkü paraya hiç önem vermezdi. Aldıkları rakamlar şimdikiler gibi asla değildi. Bir de Muazzez çok bonkördü. Birinin ihtiyacı olsun hemen para gönderirdi. Öyle sanıldığı gibi malı-mülkü de yoktu. Kalamış ve Tuzla'daki evini satmıştı.

5.5 yıldır sahneye çıkmayan Muazzez Abacı'nın en son Ataşehir'de bir dairesi, yine aynı yerde küçük bir ofisi, bankada bir miktar parası vardı. İstanbul Kalamış Yat Limanı'ndaki evini, Tuzla'daki villasını yıllar önce sattı. Kızıyla birlikte New York-Rochester'da yaşadıkları evi aldılar. Yani milyar dolarlık rakamlar asla söz konusu değil."

Abacı’nın menajeri Taner Budak ise "Milyar dolarları olsa Boğaz'da yalıda ya da ABD'nin en lüks yerlerinde yaşardı. 27 yıl birlikte çalıştık. Asla böyle bir miras söz konusu değil. Çok üzülüyoruz” diye konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

