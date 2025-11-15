Muazzez Abacı anısı olay oldu: Tarık denen adam ceketini giyecek!

Türk müziğinin ünlü sesi, sahnelerin unutulmaz assolisti Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Abacı'nın vefatı büyük üzüntü yaratırken, Milliyet gazetesinin usta yazarı Melih Aşık yaşanan bir olayı anlattı.

İstanbul'un en ünlü gazinolarından Maksim'in yöneticisi Sacit Aslan'ın anlattığı olayı Aşık, şöyle aktardı:

Muazzez Abacı'nın hiç bilinmeyen sigara anısı ortaya çıktı! Eski bakan anlattı

OFLU OSMAN'IN YEĞENİ TARIK

Ünlü kabadayı Oflu Osman’ın yeğeni Tarık gelir bir gece Maksim’e. En öne oturur, ceketini iskemleye asar. Muazzez Abacı şarkılarının birinci bölümünü bitirmiş, ikinci bölüm için sahneye beklenmektedir. Saz heyeti giriş yapar. Ama Abacı bir türlü gelmez. Sacit Aslan, ne oluyor diye sahne arkasına geçer. Abacı sahneye çıkma şartını söyler:

- Öndeki Tarık denen adam ceketini giyecek...

Giyerdi girmezdi, diye tartışma sürerken Sacit Aslan son sözü söyler:

- Sahneye çıkmazsan buradan gidersin

Abacı da noktayı koyar:

- Çıkmıyorum ulan...

Ve o gece assolist Abacı’nın Maksim’deki son gecesi olur...