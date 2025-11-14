Muazzez Abacı'nın hiç bilinmeyen sigara anısı ortaya çıktı! Eski bakan anlattı

Yayınlanma:
Eski bakan Gürcan Dağdaş, hayatını kaybeden usta sanatçı Muazzez Abacı'nın hiç bilinmeyen sigara anısını, sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekim ayında geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olup stent takılan 78 yaşındaki usta sanatçı Muazzez Abacı, 12 Kasım'da, tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetti.

Abacı'nın vefatı sanat camiasını yasa boğarken, şu anda Demokrat Parti Siyasi İşler Başkanı olarak görev yapan eski bakan Gürcan Dağdaş, usta sanatçıyla yaşadığı, daha önce hiç duyulmamış bir anısını sosyal medya hesabından paylaştı.

gurcan-dagdas.webp

"TİRYAKİ KRİZİNİN NE OLDUĞUNU BİLEN BİRİ OLARAK GERGİN OLDUĞUNU FARK ETTİM"

Dağdaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"54.Hükümet döneminde (benimde mensubu olduğum kabinede) toplu taşıma araçlarında (uçak-otobüs-tren vs.) tütün ürünlerinin tüketimini yasakladık. ABD seyahatimin birinde tesadüfen Muazzez hanımla aynı uçakta seyahat ettik.

Tiryaki krizinin ne olduğunu bilen biri olarak gergin olduğunu fark ettim. Muazzez hanıma döndüm, 'hanımefendi bu yasağın mesullerinden biriyim' dedim. Öfkeyle 'başka yapacak iş bulamadınız mı sayın bakan, Bana bir çare bul, yoksa çıkarıp sigarayı yakacağım' dedi.

muazzez-abaci-001.webp

"MUAZZEZ HANIMI İÇERİ ALDILAR VE SİGARA İÇMESİNE İZİN VERDİLER"

Kalktım hostes hanıma, kokpite girmeme pilot beyle görüşmeme yardımcı olmasını rica ettim. Sözü uzatmayayım, pilotlardan rica ettim. Muazzez hanımı içeri aldılar ve sigara içmesine izin verdiler. Kokpitten çıktığında keyfi yerine gelmişti. Elime sarıldı teşekkür etti.

Bende 'hanımefendi bunun bir bedeli olmalı, uçak ağırlıklı Türk yolcudan oluşuyor, onların iznini alarak güzel sesinizi duymak istesek' dedim. 'Hay hay' dedi ve yolcuların iznini alarak Vurgun Sayılır simli şarkısını icra etti.

Unutulmaz bir hatıramı paylaştım. Zaman zaman telefonla konuşurduk. Ruhu şad olsun. Yeri dolduramaz büyük sanatçı…"

fdfsdf.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

