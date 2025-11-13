Annesinin malvarlığı ortaya çıktı! Muazzez Abacı'nın kızı hastaneye dava açacak mı?

Türk sanat müziğinde önemli yer edinen Muazzez Abacı, 78'inci doğum gününde ABD'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Abacı'nın ölümünün ardından pek çok iddia ortaya atıldı.

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATA VEDA ETMİŞTİ

Ünlü sanatçı Muazzez Abacı ekim ayı sonunda kızı Saba ile New York-Rochester’da yaşadıkları villada göğüs ağrısı yaşadı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Muazzez Abacı ambulans içerisinde kalp krizi geçirdi.

Hastaneye vardıklarında yapılan anjiyo işlemi sırasında vücuduna verilen kontrastlı sıvının böbreklerine verdiği hasar nedeniyle ciğerleri su topladı. Nefes almakta güçlük çeken sanatçı, yoğun bakıma kaldırıldı ve 12 Kasım’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muazzez Abacı ve doktor kızı Saba Abacı

USTA SANATÇININ ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN ORTAYA ATILAN İDDİALAR

Usta sanatçının vefatının ardından şu iki soru gündeme geldi:

Saba Abacı annesinin ölümünden hastaneyi sorumlu tutup dava açacak mı?

Muazzez Abacı’nın sosyal medyada gündem olan mirası gerçekten iddia edildiği gibi 1.2 milyar dolar mı?

SON DAKİKA| Muazzez Abacı hayatını kaybetti

MUAZZEZ ABACI'NIN ÖLÜMÜNDE İHMAL VAR MI?

Yeni Çağ Gazetesi'nden Müge Dağıstanlı Erdoğan, Muazzez Abacı'nın ölümüne ilişkin kızının hastaneye dava açmayacağını belirtti. Müge Dağıstanlı'nın bugünkü kçşe yazısında Saba Abacı'nın annesinin ölümü nedeniyle bitkin olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Muazzez Abacı’nın doktor kızı Saba Abacı annesinin ölümü nedeniyle hastaneye herhangi bir dava açmayacak. Annesinin New York’taki hastaneden alınıp Washington’a götürülmesi, oradan da İstanbul’a getirilmesi işlemleriyle de ilgileniyor. Çok üzgün ve bitkin."

MİRASI 1,2 MİLYAR DOLARI AŞIYOR MU?

Müge Dağıstanlı, Muazzez Abacı'nın mirasının 1,2 milyar doları aştığı yönündeki iddiaları hem usta sanatçının yakın arkadaşı ve ünlü gazino patronu Sacit Alan'a hem de menajeri Taner Budak'a sorduğunu aktardı.

Sacit Aslan söz konusu soruya "Canım dostum Muazzez, en şöhret olduğu 1975-1990’lı yıllarda bile çok para kazanmadı. Çünkü paraya hiç önem vermezdi. Aldıkları rakamlar şimdikiler gibi asla değildi. Bir de Muazzez çok bonkördü. Birinin ihtiyacı olsun hemen para gönderirdi. Öyle sanıldığı gibi malı-mülkü de yoktu. Kalamış ve Tuzla’daki evini satmıştı" şeklinde yanıt verirken, Budak ise Dağıstanlı'nın aktardığına göre şöyle yanıt verdi:

"Yani milyar dolarlık rakamlar asla sözkonusu değil. Muazzez Abacı’nın 1998’den bu yana menajerliğini yapan Taner Budak “Milyar dolarları olsa Boğaz’da yalıda ya da ABD’nin en lüks yerlerinde yaşardı. 27 yıl birlikte çalıştık. Asla böyle bir miras sözkonusu değil. Çok üzülüyoruz"

"BABASININ YANINA DEFNEDİLECEK"

Öte yandan Devlet Sanatçısı unvanı da bulunan Muazzez Abacı'nın cenazesinin, Kültür Bakanlığı’nın devreye girmesiyle cumartesi öğleden sonra İstanbul’a getirileceği ve vasiyeti doğrultusununda pazar ya da pazartesi AKM’de yapılacak törenin ardından Ankara’da hiç göremediği ve özlemiyle bir ömür geçirdiği babasının yanına defnedilecek.