SON DAKİKA| Muazzez Abacı hayatını kaybetti

SON DAKİKA| Muazzez Abacı hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Son dakika... Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Abacı, 78'nci yaş gününde hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Muazzez Abacı 78 yaşında hayatını kaybetti.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 1 Kasım'da hastaneye kaldırılan usta sanatçı Muazzez Abacı'nın böbreklerinde sorun oluştuğu ve tedavisine yoğun bakımda devam edileceği belirtilmişti.

Abacı'nın sağlık durumundaki yeni gelişmeyi menajeri Taner Budak, duyurmuştu. Budak, ''Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeni ile anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır. Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir." demişti.

yeni-proje-35.jpg​​​​​​​

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Abacı’dan acı haber geldi.

Kalp rahatsızlığı sebebiyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Muazzez Abacı, 78’inci doğum gününde yaşamını yitirdi.

Ünlü sanatçının menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Budak, paylaşımında "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde, 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daime hatırlanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Magazin
Hülya Avşar sektör değiştirdi! "Kurucu ortak" oldu
Hülya Avşar sektör değiştirdi! "Kurucu ortak" oldu
İki ünlü oyuncunun dostluğu Trump yüzünden bitti
İki ünlü oyuncunun dostluğu Trump yüzünden bitti