SON DAKİKA| Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Muazzez Abacı 78 yaşında hayatını kaybetti.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 1 Kasım'da hastaneye kaldırılan usta sanatçı Muazzez Abacı'nın böbreklerinde sorun oluştuğu ve tedavisine yoğun bakımda devam edileceği belirtilmişti.

Abacı'nın sağlık durumundaki yeni gelişmeyi menajeri Taner Budak, duyurmuştu. Budak, ''Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeni ile anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır. Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir." demişti.

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Abacı’dan acı haber geldi.

Kalp rahatsızlığı sebebiyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Muazzez Abacı, 78’inci doğum gününde yaşamını yitirdi.

Ünlü sanatçının menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Budak, paylaşımında "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde, 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daime hatırlanacak." ifadelerini kullandı.