Muazzez Abacı'nın naaşı Türkiye'ye getiriliyor: Babasının yanına defnedilecek

Ekim ayında geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olup stent takılan 78 yaşındaki usta sanatçı Muazzez Abacı, 12 Kasım'da, tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmişti.

Abacı'nın vefatı, sanat dünyasını yasa boğarken, naaşının Türkiye’ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi. Abacı'nın naaşının uçakla Türkiye’ye getirileceği öğrenildi.

ANKARA'DA DEFNEDİLECEK

Muazzez Abacı için ilk olarak 16 Kasım Pazar günü saat 12.00’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir veda töreni gerçekleştirilecek.

Usta sanatçının cenazesi ise 17 Kasım Pazartesi günü Ankara Kocatepe Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Son arzusu da yerine getirilecek olan Abacı, Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığı'nda, babası Oktay Altıoklar'ın mezarının yanına defnedilecek.