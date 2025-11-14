Muazzez Abacı'nın naaşı Türkiye'ye getiriliyor: Babasının yanına defnedilecek

Muazzez Abacı'nın naaşı Türkiye'ye getiriliyor: Babasının yanına defnedilecek
Yayınlanma:
ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Muazzez Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye getirilecek. Abacı, Ankara'da babasının yanına defnedilecek.

Ekim ayında geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olup stent takılan 78 yaşındaki usta sanatçı Muazzez Abacı, 12 Kasım'da, tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmişti.

Abacı'nın vefatı, sanat dünyasını yasa boğarken, naaşının Türkiye’ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi. Abacı'nın naaşının uçakla Türkiye’ye getirileceği öğrenildi.

muazzez-abaci.jpg

Annesinin malvarlığı ortaya çıktı! Muazzez Abacı'nın kızı hastaneye dava açacak mı?Annesinin malvarlığı ortaya çıktı! Muazzez Abacı'nın kızı hastaneye dava açacak mı?

ANKARA'DA DEFNEDİLECEK

Muazzez Abacı için ilk olarak 16 Kasım Pazar günü saat 12.00’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir veda töreni gerçekleştirilecek.

Usta sanatçının cenazesi ise 17 Kasım Pazartesi günü Ankara Kocatepe Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

muazzez-abaci.webp

Muazzez Abacı'nın öldüğünü duyan ünlü oyuncu şok olduMuazzez Abacı'nın öldüğünü duyan ünlü oyuncu şok oldu

Son arzusu da yerine getirilecek olan Abacı, Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığı'nda, babası Oktay Altıoklar'ın mezarının yanına defnedilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

