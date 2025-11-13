Muazzez Abacı'nın öldüğünü duyan ünlü oyuncu şok oldu

Eşi Emre Yetkin ile birlikte 'Yan Yana' filminin galasına katılan ünlü oyuncu Burcu Biricik, basın mensuplarıyla sohbet ettiği sırada beklemediği bir soruyla karşılaştı. Muhabirlerden birinin, "Muazzez Hanım'ı da kaybettik, neler söylemek istersiniz?" sorusunu duyan Biricik'in yüz ifadesi anında değişti.

Soruyu duyar duymaz şok olan ve büyük bir şaşkınlık yaşayan Biricik'in tepkisi objektiflere yansıdı. Birkaç saniye boyunca ne söyleyeceğini bilemeyen ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç haberim yoktu. Hasta olduğundan bile haberim yoktu. Çok üzüldüm. Çok değerli bir sanatçıydı bizim için. Başımız sağ olsun."

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan usta sanatçı Muazzez Abacı, dün 78'inci yaş gününde hayatını kaybetti.

Acı haberi, sanatçının menajeri Taner Budak sosyal medya hesabından duyurdu.

Budak, yayımladığı mesajda, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak" ifadelerine yer verdi.