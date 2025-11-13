"Fatih Ürek'in kasadaki mücevherlerini evine götürmüş" demişti: Miras kavgası iddiasına yanıt geldi

15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, "miras kavgası" iddiaları ortaya atılmıştı.

Söylemezsem Olmaz programında konuşan Nihat Doğan, Ürek yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken ailesi içinde miras kavgası yaşandığını öne sürerek şunları iddia etti:

"Fatih Ürek’in aile içinde bir miras kavgası var. Fatih’e artık hastanede ailesi bakıyor; ablası, kardeşi. Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken, bazıları paranın peşine düşmüş."

"KASADAKİ MÜCEVHERLERİ GÖTÜRDÜ" İDDİASI

Doğan ayrıca, sanatçının yakın dostu Ayşe Kazancı hakkında da çarpıcı bir iddiada bulundu:

"Fatih Ürek’in çok yakın dostu Ayşe Kazancı, evine gidip kasadaki mücevherleri tek tek kameraya çekmiş ve evine götürmüş. Aileden biri eve girip çalmasın diye yapmış. Çok dürüst bir insan."

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ortaya atılan bu iddiaların hızla yayılması üzerine, Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, bir açıklama yaparak iddialara yanıt verdi. Sanatçının sağlığı dışındaki konuların gündem yapılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Siliv, sürecin hassasiyetine vurgu yaptı:

"Başta miras kavgası, borç iddiaları, zayıflama ilacı kullanımı gibi asılsız haberlerle mücadele ediyoruz. Bu tür haberlerin yayılmasına aracılık edilmemesini rica ediyoruz. Fatih Ürek’in yerinde sizler olsaydınız, böyle çirkinliklerle anılmak istemezdiniz."

Siliv, sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgilerinde sadece kendisi, hastane yetkilileri ve avukatı Volkan Alkılıç tarafından düzenli olarak kamuoyuna iletildiğini belirterek, tüm sevenlerine destekleri için teşekkür etti ve "Dileğimiz, Fatih Ürek’ten güzel haberler alarak yeniden sahnelerde görmek" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.