"Fatih Ürek'in kasadaki mücevherlerini evine götürmüş" demişti: Miras kavgası iddiasına yanıt geldi

"Fatih Ürek'in kasadaki mücevherlerini evine götürmüş" demişti: Miras kavgası iddiasına yanıt geldi
Yayınlanma:
Fatih Ürek'in yoğun bakımda tedavisi sürerken ailesinde miras kavgası yaşandığı iddia edilmişti. O iddiaya ünlü şarkıcının menajerinden yanıt geldi.

15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, "miras kavgası" iddiaları ortaya atılmıştı.

Söylemezsem Olmaz programında konuşan Nihat Doğan, Ürek yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken ailesi içinde miras kavgası yaşandığını öne sürerek şunları iddia etti:

"Fatih Ürek’in aile içinde bir miras kavgası var. Fatih’e artık hastanede ailesi bakıyor; ablası, kardeşi. Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken, bazıları paranın peşine düşmüş."

fatih-urek-aciklama.jpg

Muazzez Abacı'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Bülent Ersoy'dan Tarkan'a...Muazzez Abacı'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Bülent Ersoy'dan Tarkan'a...

"KASADAKİ MÜCEVHERLERİ GÖTÜRDÜ" İDDİASI

Doğan ayrıca, sanatçının yakın dostu Ayşe Kazancı hakkında da çarpıcı bir iddiada bulundu:

"Fatih Ürek’in çok yakın dostu Ayşe Kazancı, evine gidip kasadaki mücevherleri tek tek kameraya çekmiş ve evine götürmüş. Aileden biri eve girip çalmasın diye yapmış. Çok dürüst bir insan."

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ortaya atılan bu iddiaların hızla yayılması üzerine, Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, bir açıklama yaparak iddialara yanıt verdi. Sanatçının sağlığı dışındaki konuların gündem yapılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Siliv, sürecin hassasiyetine vurgu yaptı:

"Başta miras kavgası, borç iddiaları, zayıflama ilacı kullanımı gibi asılsız haberlerle mücadele ediyoruz. Bu tür haberlerin yayılmasına aracılık edilmemesini rica ediyoruz. Fatih Ürek’in yerinde sizler olsaydınız, böyle çirkinliklerle anılmak istemezdiniz."

fatih-urek-saglik.webp

Karton topladığı görüntüler yürek burkmuştu: Metin Keçeci sessizliğini bozdu!Karton topladığı görüntüler yürek burkmuştu: Metin Keçeci sessizliğini bozdu!

Siliv, sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgilerinde sadece kendisi, hastane yetkilileri ve avukatı Volkan Alkılıç tarafından düzenli olarak kamuoyuna iletildiğini belirterek, tüm sevenlerine destekleri için teşekkür etti ve "Dileğimiz, Fatih Ürek’ten güzel haberler alarak yeniden sahnelerde görmek" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Magazin
Muazzez Abacı'nın öldüğünü duyan ünlü oyuncu şok oldu
Muazzez Abacı'nın öldüğünü duyan ünlü oyuncu şok oldu
Muazzez Abacı'nın ölümünde kontrastlı sıvı iddiası! Amerika'daki hastanede o testler yapıldı mı?
Muazzez Abacı'nın ölümünde kontrastlı sıvı iddiası! Amerika'daki hastanede o testler yapıldı mı?