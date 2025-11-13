Karton topladığı görüntüler yürek burkmuştu: Metin Keçeci sessizliğini bozdu!

Çok Güzel Hareketler programıyla tanınan oyuncu Metin Keçeci, karton toplarken çekilen görüntüleriyle yürek burkmuştu. Ünlü oyuncu, o görüntülerin ardından ilk kez konuştu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla akıllara kazınan oyuncu Metin Keçeci, geçtiğimiz aylarda yaşadığı maddi zorluklar ve "intiharın eşiğindeyim" şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelmişti. Keçeci, son olarak, elimde kartonlarla toplu taşıma aracına binerken görüntülenmişti.

Çöpten karton topladığı iddia edilen Keçeci, görüntülerin hızla yayılması ve durumunun dramatik bir şekilde yorumlanmasının ardından sessizliğini bozdu.

Gece Muhabiri'nde konuşan Keçeci, taşındığı için elinde kartonların olduğunu belirtti:

"Taşınıyordum, durağa gittim. Toplu taşımayı kullanan biriyim. Halkın içinden hiçbir zaman kopmayan biriyim. Her zaman da öyleyimdir. Otobüs durağına geldiğimde 25-30 kişilik bir kalabalık vardı. Hatta acaba ayıp olur mu kartonlarla bineceğim ama yer var mı diye bakındım."

"BEN DE NORMAL BİR VATANDAŞIM"

Olayın dramatize edilmesine tepki gösteren Keçeci, sözlerine şöyle devam etti:

"Eve geçtikten sonra bir oyuncu bir arkadaşım, videoyu attı. Baktım dramatik bir müzik de koymuşlar. Ben de normal bir vatandaşım, dümdüz Metin Keçeci'yim, işimiz gücümüzden dolayı biraz göz önündeyim. Toplu taşımayı da kullanıyorum."

