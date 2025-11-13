Çukur'un ünlü oyuncusundan şok itiraf! "Eskortluk yapıyorum"

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteri ile tanınan ve daha sonra cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, katıldığı programda şoke eden bir itirafta bulundu.

Yayınlandığı dönemin en çok izlenen dizilerinden Çukur'da canlandırdığı "Timsah Celil" karakteriyle akıllara kazınan ve daha sonra cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

timsah-celil.webp

"ESKORTLUK YAPIYORUM"

Psikolog Esra Ezmeci'nin YouTube'da yayınlanacak yeni programının tanıtım videosunda, Meli Bendeli'ye yöneltilen bir soru ve gelen yanıt gündem oldu.

Esra Ezmeci'nin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Bendeli, "Eskortluk yapıyorum" dedi.

meli-bendeli.jpg​​​​​​​

"PARAM YOKTU"

Esra Ezmeci'nin "Bu kadar iyi bir oyunculuktan ne oldu da buna dönüştü?" sorusu üzerine ise Meli Bendeli, "Param yoktu" diyerek cevap verdi.

Çukur dizisinde Timsah Celil karakterine hayat veren ünlü oyuncu, cinsiyet değiştirdikten sonra Ahmet Melih Yılmaz olan adını Meli Bendeli olarak değiştirmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Geleceğin SUV'u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Karton topladığı görüntüler yürek burkmuştu: Metin Keçeci sessizliğini bozdu!
Muazzez Abacı'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Bülent Ersoy'dan Tarkan'a...
