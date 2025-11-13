Çukur'un ünlü oyuncusundan şok itiraf! "Eskortluk yapıyorum"

Yayınlandığı dönemin en çok izlenen dizilerinden Çukur'da canlandırdığı "Timsah Celil" karakteriyle akıllara kazınan ve daha sonra cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Boşandıklarını açıklayan Pelin Akil ile Anıl Altan evli iddiası! Vatandaşlık için...

"ESKORTLUK YAPIYORUM"

Psikolog Esra Ezmeci'nin YouTube'da yayınlanacak yeni programının tanıtım videosunda, Meli Bendeli'ye yöneltilen bir soru ve gelen yanıt gündem oldu.

Esra Ezmeci'nin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Bendeli, "Eskortluk yapıyorum" dedi.

​​​​​​​

Hülya Avşar sektör değiştirdi! "Kurucu ortak" oldu

"PARAM YOKTU"

Esra Ezmeci'nin "Bu kadar iyi bir oyunculuktan ne oldu da buna dönüştü?" sorusu üzerine ise Meli Bendeli, "Param yoktu" diyerek cevap verdi.

Çukur dizisinde Timsah Celil karakterine hayat veren ünlü oyuncu, cinsiyet değiştirdikten sonra Ahmet Melih Yılmaz olan adını Meli Bendeli olarak değiştirmişti.