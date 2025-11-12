Hülya Avşar sektör değiştirdi! "Kurucu ortak" oldu

Müzik dünyasının ve Türk sinemasının ünlü ismi Hülya Avşar bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Avşar, iş dünyasında farklı bir sektöre adım attı. Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, yeni iş ortaklığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

"KURUCU ORTAK"

Helin Avşar, ablası Hülya Avşar'ı etiketleyerek paylaşımına "kurucu ortak" ifadelerini not düştü.

Öte yandan, Hülya Avşar’ın, sağlık ve rahatlama odaklı ürünlerin tanıtım çalışmalarında da aktif rol alacağı öğrenildi.

TANITIM TÖRENİNDE KIZI YALNIZ BIRAKMADI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, "Manyetik kum tanecikleri, el bölgesindeki kan dolaşımını artırarak rahatlama sağlamaya ve bölgedeki gerginliği azaltmaya yardımcı olur." ifadelerini kullanan Avşar'ı tanıtım töreninde kızı Zehra Çilingiroğlu yalnız bırakmadı.

Çilingiroğlu, o gün birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.