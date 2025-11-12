Boşandıklarını açıklayan Pelin Akil ile Anıl Altan evli iddiası! Vatandaşlık için...

Boşandıklarını açıklayan Pelin Akil ile Anıl Altan evli iddiası! Vatandaşlık için...
Yayınlanma:
Geçtiğimiz aylarda evliliklerini sonlandırdıklarını açıklayan oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Çiftin, resmi olarak hala evli olduğu öne sürüldü.

2016 yılında evlenip, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti ağustos ayında boşandıklarını açıklamıştı. Ünlü çift ile ilgili aylar sonra şok bir iddia ortaya atıldı.

Gel Konuşalım programında konuşan Mehmet Üstündağ, çiftin Portekiz vatandaşlığı elde etmek için boşanmadığını ve Lizbon'dan ev aldıklarını söyledi. Üstündağ, çiftin evliliklerinin resmi olarak sürdüğünü belirtti.

pelin-akil-ve-anil-altan.webp

Özgü Namal çocuklarıyla beraber trafik kazası geçirdi!Özgü Namal çocuklarıyla beraber trafik kazası geçirdi!

"ARALARINDA RESMİ BOŞANMA YOK"

Mehmet Üstündağ, konuya dair detayları şu ifadelerle aktardı:

"200 bin Euro'ya ev aldılar, oturum izni için başvuruları vardı. Zaten aralarında resmi boşanma da yok. Yıl sonunda bu süreç belli olunca boşanacaklar."

pelin-akil-anil-altan-ikizler.jpg

Ünlü yönetmen Onur Ünlü'den şok itiraf! "İnternetten dua satıyordum"Ünlü yönetmen Onur Ünlü'den şok itiraf! "İnternetten dua satıyordum"

Pelin Akil ve Anıl Altan cephesinden ise henüz bu iddialara yönelik bir açıklama gelmedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Magazin
İki ünlü oyuncunun dostluğu Trump yüzünden bitti
İki ünlü oyuncunun dostluğu Trump yüzünden bitti
Ünlü oyuncu huzurevinde hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu huzurevinde hayatını kaybetti