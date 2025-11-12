Boşandıklarını açıklayan Pelin Akil ile Anıl Altan evli iddiası! Vatandaşlık için...

2016 yılında evlenip, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti ağustos ayında boşandıklarını açıklamıştı. Ünlü çift ile ilgili aylar sonra şok bir iddia ortaya atıldı.

Gel Konuşalım programında konuşan Mehmet Üstündağ, çiftin Portekiz vatandaşlığı elde etmek için boşanmadığını ve Lizbon'dan ev aldıklarını söyledi. Üstündağ, çiftin evliliklerinin resmi olarak sürdüğünü belirtti.

"ARALARINDA RESMİ BOŞANMA YOK"

Mehmet Üstündağ, konuya dair detayları şu ifadelerle aktardı:

"200 bin Euro'ya ev aldılar, oturum izni için başvuruları vardı. Zaten aralarında resmi boşanma da yok. Yıl sonunda bu süreç belli olunca boşanacaklar."

Pelin Akil ve Anıl Altan cephesinden ise henüz bu iddialara yönelik bir açıklama gelmedi.