Ünlü yönetmen Onur Ünlü'den şok itiraf! "İnternetten dua satıyordum"

Ünlü yönetmen Onur Ünlü, "Kocaeli Büyütenler" adlı YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ünlü, bir dönem açtığı "Hayatımı Satıyorum" adlı internet sitesinde yaptığı satışları anlattı.

Onur Ünlü, sitede sadece somut eşyaları değil, dua sattığını da açıkladı.

Ünlü yönetmen, siteyle ilgili konuşurken şunları söyledi:

"Bir sürü şey sattım. Dua satıyordum mesela; iş bulma duası, sevgili yapma duası gibi. Bana 'Şu konuda dua eder misin?' diye yazıyorlardı, ben de dua ediyordum. Sonra da e-mail gidiyordu o kişilere; 'Duanız edilip ilgili yere gönderilmiştir, umarız kabul edilir' diye."

"TAKİBE TAKİP DE SATIYORDUM"

Dua satışının yanı sıra, "Takibe takip de satıyordum Instagram'dan. 25-30 kişiyi takipteydim, 25'ini parayla takip ediyordum. Bu site işi ciddiydi. İnek sattım bir ara. Tarla da satıyordum. Çok manasız şeyler sattım." dedi.