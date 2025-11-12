Cansu Dere Tuncel Kurtiz'i son görüşünü anlattı

Yayınlanma:
Ezel dizisinde birlikte rol aldığı Tuncel Kurtiz'in belgeseli için röportaj veren Cansu Dere, usta oyuncuyu son görüşünü gözleri dolarak anlattı.

2009-2011 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan dizilerinden Ezel'in başrol oyuncularından Cansu Dere, 'Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi' belgeseli için röportaj verdi.

Dizide Eyşan karakterini canlandıran Cansu Dere, Ramiz Dayı karakterine hayat veren usta oyuncu Tuncel Kurtiz ile yaşadığı son anıyı ilk kez paylaştı.

cansu-dere.jpg

Cansu Dere'nin, belgeselde gözleri dolu dolu anlattığı o anlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"ASLINDA SON GÖRÜŞÜMMÜŞ ONU"

Usta oyuncuyla son görüşmesini anlatırken duygusal anlar yaşayan Cansu Dere, 2013'te hayatını kaybeden Tuncel Kurtiz'i son gördüğünü günü şöyle anlattı:

cansu-dere-tuncel-kurtiz.webp

"Geldi, o gün sohbet ettik. 'Viski içelim mi?' dedi bana. 'İçelim' dedim. Ben de viskiyi çok sevmiyorum, o yüzden içine buz dolduruyorum. Çok kızdı bana, 'Bu viskinin içine buz konmaz' dedi. Biraz içtik, sonra gitti. O da işte aslında son görüşümmüş onu. Böyle kısa bir zaman sonra da kaybettik. Hala da o viskisi, evde iki parmak kaldı duruyor.

'Yüz kere Eyşan, bin kere Eyşan' demesi de hâlâ kulağımda çınlıyor, inanın. Onun o sesi..."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

