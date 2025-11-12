Ünlü oyuncu 75 bin TL hesap ödedi! "Bir çorba geldi 1 kaşık"

Son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, katıldığı bir talk show programında anlattıklarıyla gündem oldu. Berfu Yenenler'in sunduğu Talk Show Perileri programına konuk olan Aktaş, bir restoranda ödediği rekor hesap miktarını açıkladı.

Nilsu Berfin Aktaş, "Şu ana kadar bir restoranda ödediğin en yüksek hesap neydi?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

4 KİŞİYE 75 BİN LİRALIK HESAP

Dört kişi gittikleri bir mekanda 75 bin TL’lik hesap ödediğini açıklayan ünlü oyuncu şöyle dedi:

"4 kişiydik. Bence yemek yoktu ortada. Bir çorba geldi 1 kaşık. Tatlı geldi şu kadarcık, glutensiz laktozsuz falan. Bu arada geliyor 15 dakika anlatıyor ama yemek 2 dakikada bitecek bir yemek."

Ünlü oyuncunun bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.