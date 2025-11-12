Blok3 konserlerini iptal ettiğini duyurdu
Azerbaycan'dan havalanan askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü. MSB, kazada uçakta bulunan 20 askeri personelin şehit olduğunu duyurdu.
Acı haberin ardından, Blok3 lakaplı ünlü rapçi Hakan Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile konserlerini iptal etmeye karar verdiğini belirtti ve başsağlığı mesajı yayımladı.
Ünlü rapçi, Instagram hesabından paylaştığı açıklamayla konserleri ileri bir tarihe erteleme kararı aldığını bildirdi.
KONSER TARİHLERİ ERTELENDİ
Blok3'ün sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere yola çıkan kargo uçağının düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. Önümüzdeki konserlerimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. 12 Kasım Zonguldak, 13 Kasım Kastamonu, 14 Kasım Sinop. Başımız sağ olsun."