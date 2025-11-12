Ünlü oyuncu Özgü Namal ve iki çocuğu, bu sabah saatlerinde İstanbul Beykoz'da trafik kazası geçirdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özgü Namal, sabah saatlerinde okulların da tatil olması nedeniyle 2 çocuğunu da yanına alarak başrolünde yer aldığı Kıskanmak dizisinin setine gitmek için yola çıktı. Yoros Kalesi yolu üzerinde meydana gelen kazada, ünlü oyuncunun şoförünün kullandığı araca başka bir araç çarptı.

HAFİF SIYRIKLARLA ATLLATTILAR

Özgü Namal, çocukları ve şoförünün emniyet kemerlerinin bağlı olması ve hava yastıklarının açılması nedeniyle kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu ve çocukları ilerleyen saatlerde taburcu edildi.

Ünlü oyuncunun arabası kullanılmaz hale gelirken, bugün ve yarın sete ara vereceği öğrenildi.