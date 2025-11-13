Muazzez Abacı'nın ölümünde kontrastlı sıvı iddiası! Amerika'daki hastanede o testler yapıldı mı?

Muazzez Abacı'nın ölümünde kontrastlı sıvı iddiası! Amerika'daki hastanede o testler yapıldı mı?
ABD'de hayatını kaybeden usta sanatçı Muazzez Abacı'nın ölüm nedeninin, anjiyo sırasında verilen kontrast sıvı olabileceği iddia edildi. Uzman doktorun açıklamalarının ardından gerekli testlerin yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu.

Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Abacı, geçtiğimiz gün 78'inci doğum gününde Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberi büyük üzüntü yaratırken, ölüm nedeninin anjiyo sırasında kullanılan kontrastlı sıvıya bağlı komplikasyonlar olduğu iddiası gündem oldu.

Geçtiğimiz ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan Abacı, operasyon sonrası yoğun bakıma alınmıştı.

muazzez-abaci-vefat.webp

Hürriyet'ten Sedef Batı'nın haberine göre, sanatçının menajeri Taner Budak, o dönem yaptığı açıklamada "Anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığını, böbrekleri görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerlerinin su topladığını, bu sebeple nefes alma sorununun ortaya çıktığını" söylemişti.

Konuyu değerlendiren Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Altıntaş, kontrast madde sonrası komplikasyonların nadir olsa da Muazzez Abacı da olduğu gibi ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

muazzez-abaci.webp

PEKİ O TESTLER YAPILDI MI?

Doç. Dr. Altıntaş, kontrast madde verilmeden önce yapılması gereken hayati testlere dikkat çekti ve mutlaka böbrek fonksiyon testlerinin (Serum kreatinin, eGFR) yapılması gerektiğini söyledi. Altıntaş, test sonucunun "eGFR < 30" olması durumunda kontrastın genellikle verilmeyeceğini veya çok sıkı önlem alınması gerektiğini belirtti.

Uzman doktorun bu açıklamalarının ardından Amerika'daki hastanede anjiyo öncesi bu kritik böbrek fonksiyon testlerinin yapılıp yapılmadığı ve çıkan sonuçlara göre gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı merak konusu oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

