16 yaşındaki çocuk pas vermedi diye bıçaklandı!
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, sokakta futbol oynarken pas vermediği gerekçesiyle bacağından bıçaklandı.
Bursa İngöl'de sokakta top oynarken pas vermediği gerekçesiyle 16 yaşındaki Obai D. bacağından bıçaklandı.
PAS VERMEDİ DİYE BACAĞINDAN BIÇAKLANDI
Saat 16.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir imam hatip ortaokulu önünde tanımadığı gençlerle futbol oynayan Suriye uyruklu Obai D., ile diğerleri arasında pas vermediği gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
SALDRIGAN KAÇTI
Obai D. sağ bacağından bıçaklanırken, şüpheli ise kaçtı.
Obai D., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
Kaynak:DHA
