Yurt bahçesinde dehşet! Üniversite öğrencisi bıçaklandı
Antalya'nın Serik ilçesinde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi tartıştığı 3 kişi tarafından bıçaklandı.
Dün akşam 21.00 civarında Merkez Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre A.D.D. ile 3 kişi arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
YURDUN BAHÇESİNDE YAKALADILAR
Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.D.D. koşarak yurdun bahçesine gitti. Tartıştığı 3 kişi ise kaçan kişinin peşinden gidip bahçede yakaladıkları A.D.D.'yi bıçakladı.
A.D.D., vücuduna aldığı 2 bıçak darbesiyle yere yığılırken, olayı gören yurdun güvenlik personelinin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından A.D.D., Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A.D.D., buradaki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. A.D.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekipleri, şüphelilerden 2’sini kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
