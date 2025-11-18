Ahu Yağtu'nun yeni sevgilisi ortaya çıktı: El ele yakalandılar

Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, meslektaşı Bora Cengiz ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili Beyoğlu'nda el ele görüntülendi.

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu'nun adı, uzun bir aranın ardından yeni bir aşkla anılıyor. Yağtu, kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Bora Cengiz'e gönlünü kaptırdı.

Bu sürpriz birliktelik, ikilinin el ele objektiflere yakalanmasıyla kesinleşti.

BEYOĞLU'NDA EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Ahu Yağtu ve Bora Cengiz, Beyoğlu'nun popüler semtlerinden Asmalımescit'te el ele yürürken objektiflere yansıdı. İlk kez birlikte görüntülenen ikili, muhabirlerin sorularını ise geçiştirdi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, basın mensuplarının ilişki sorularına sadece teşekkür ederek karşılık veren çift, daha sonra hızlıca oradan uzaklaştı.

Uzun süredir adı kimseyle anılmayan Yağtu'nun, meslektaşı Bora Cengiz ile yaşadığı bu sürpriz aşk, magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

