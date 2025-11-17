Beren Saat 12 yıl sonra dönüyor

Beren Saat 12 yıl sonra dönüyor
Yayınlanma:
Beren Saat, 12 yıl aranın ardından yeni filmiyle sinemaya geri dönüyor. Saat’e Gamze Karaduman, Yiğit Özşener ve Furkan Andıç eşlik ediyor.

Ünlü oyuncu Beren Saat, sinemadaki uzun sessizliğini bozuyor. En son 12 yıl önce Benim Dünyam filmiyle izleyici karşısına çıkan Saat, Gizli Profil adlı yeni filmiyle sinemaya geri dönmeye hazırlanıyor.

OGM Pictures yapımcılığında çekilen Gizli Profil, iki kadının karmaşık ilişkisini merkeze alıyor. Film, güç, güven ve kimlik gibi temaları işlerken, kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Beren Saat'e filmde Gamze Karaduman, Yiğit Özşener ve Furkan Andıç gibi isimler eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise son olarak Bergen filmiyle ses getiren Caner Alper ve Mehmet Binay oturuyor.

beren-saat.webp

Feyyaz Yiğit: Çok para kazanırken alınması zor bir karardı!Feyyaz Yiğit: Çok para kazanırken alınması zor bir karardı!

FİLMİN KONUSU VE VİZYON TARİHİ

Box Office Türkiye'de yer alan bilgilere göre, filmde Beren Saat, ülkenin tanınmış araştırmacı gazetecilerinden Rengin karakterine hayat veriyor.

Rengin, yeni yazı dizisi için kimliğini gizlemek zorunda kalır ve bu süreçte yaşam tarzı kendisinden tamamen farklı olan Zeyno ile bir anlaşma yapar.

beren-saat-film.webp

Hande Yener'e verdiği kıyafet çöp poşetiyle geri geldiHande Yener'e verdiği kıyafet çöp poşetiyle geri geldi

Başlangıçta mesleki bir zorunluluk gibi görünen bu birliktelik, Rengin için kişisel bir yüzleşmeye dönüşür. Zeyno'nun özgür hayatı Rengin'in düzenini sarsarken, aralarındaki bağ giderek derinleşir. Bu yakınlaşma, Rengin'in kariyerini ve itibarını tehlikeye atarken evliliğinde de ciddi çatlaklar oluşturur.

Gizli Profil filmi, 19 Aralık 2025 tarihinde sinemalarda gösterime girecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
Magazin
Bariyerden atlayıp ünlü şarkıcıya koşmuştu: Hapis cezası verildi
Bariyerden atlayıp ünlü şarkıcıya koşmuştu: Hapis cezası verildi
Feyyaz Yiğit: Çok para kazanırken alınması zor bir karardı!
Feyyaz Yiğit: Çok para kazanırken alınması zor bir karardı!