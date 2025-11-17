Beren Saat 12 yıl sonra dönüyor

Ünlü oyuncu Beren Saat, sinemadaki uzun sessizliğini bozuyor. En son 12 yıl önce Benim Dünyam filmiyle izleyici karşısına çıkan Saat, Gizli Profil adlı yeni filmiyle sinemaya geri dönmeye hazırlanıyor.

OGM Pictures yapımcılığında çekilen Gizli Profil, iki kadının karmaşık ilişkisini merkeze alıyor. Film, güç, güven ve kimlik gibi temaları işlerken, kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Beren Saat'e filmde Gamze Karaduman, Yiğit Özşener ve Furkan Andıç gibi isimler eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise son olarak Bergen filmiyle ses getiren Caner Alper ve Mehmet Binay oturuyor.

FİLMİN KONUSU VE VİZYON TARİHİ

Box Office Türkiye'de yer alan bilgilere göre, filmde Beren Saat, ülkenin tanınmış araştırmacı gazetecilerinden Rengin karakterine hayat veriyor.

Rengin, yeni yazı dizisi için kimliğini gizlemek zorunda kalır ve bu süreçte yaşam tarzı kendisinden tamamen farklı olan Zeyno ile bir anlaşma yapar.

Başlangıçta mesleki bir zorunluluk gibi görünen bu birliktelik, Rengin için kişisel bir yüzleşmeye dönüşür. Zeyno'nun özgür hayatı Rengin'in düzenini sarsarken, aralarındaki bağ giderek derinleşir. Bu yakınlaşma, Rengin'in kariyerini ve itibarını tehlikeye atarken evliliğinde de ciddi çatlaklar oluşturur.

Gizli Profil filmi, 19 Aralık 2025 tarihinde sinemalarda gösterime girecek.