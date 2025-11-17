Hande Yener'e verdiği kıyafet çöp poşetiyle geri geldi

Moda dünyasının tanınan isimlerinden Raşit Bağzıbağlı, Banu Noyan’la En Moda adlı programda dikkat çeken bir itirafta bulundu. Bağzıbağlı, kariyerinde bir daha kıyafet yapmak istemediği ismin şarkıcı Hande Yener olduğunu açıkladı.

Ünlü modacı, bu kararın nedenini açıklarken, Hande Yener'le yaşadığı ve kendisini çok üzdüğünü belirttiği bir anısını paylaştı.

"BENİ ÇOK ÇOK ÜZMÜŞTÜ"

Bağzıbağlı, olayın Hande Yener'in kulüplerde sahne aldığı eski dönemlere ait olduğunu belirterek, yaşananları şöyle anlattı:

"Kıyafet yapmam dediğim isim şarkıcılardan Hande Yener. Beni çok çok üzmüştü. O yüzden Hande'ye yapmam kıyafet. Bir kere bir kıyafet verdim Hande'ye. Çok eski böyle kulüplere çıktığı dönemde. Elbise bana çöp poşetiyle geri geldi. Böyle bir anım var."

Hande Yener'e karşı sevgisinin ise halen devam ettiğini belirten Bağzıbağlı, "Ama onu çok seviyorum" diyerek sözlerini noktaladı.