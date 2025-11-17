Ünlü çift Taksim'de sokak ortasında kavga etti: Bıktım senden!

Ünlü çift Taksim'de sokak ortasında kavga etti: Bıktım senden!
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Berkay Tulumbacı ile şarkıcı eşi Ezgi Gergin, Taksim'de sokak ortasında tartışma yaşarken görüldü. Tulumbacı'nın eşine "Bıktım senden" dediği duyuldu.

2024 yılında hayatlarını birleştiren oyuncu Berkay Tulumbacı ve şarkıcı eşi Ezgi Gergin, önceki akşam Taksim'de yürürken yaşadıkları hararetli bir tartışma ile gündem oldu.

Ünlü çiftin sokak ortasında yaşadığı gergin anlar, objektiflere yansıdı. Tartışma yaşanırken, Berkay Tulumbacı'nın eşi Ezgi Gergin'e, "Bıktım senden!" dediği duyuldu.

nlu-kari-koca-taksimde-sokak-ortasinda-kavga-etti-biktim-senden-3.jpg

Meriç Aral operasyonun ardından ilk kez konuştu: Jandarmadan süt pompası istemişti!Meriç Aral operasyonun ardından ilk kez konuştu: Jandarmadan süt pompası istemişti!

"'ÇEKTİKLERİNİZİ SİLİN' DİYECEĞİM AMA OLMAYACAK"

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, olayı görüntüleyen basın mensuplarını fark eden Tulumbacı, tartışmayı kısa süre sonra tatlıya bağladıktan sonra açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, yaşanan gerginliği şu sözlerle anlattı:

"Karı koca arasında böyle tartışmalar olabilir. Sorun yok, basit bir aile arası tartışma. Size 'Çektiklerinizi silin' diyeceğim ama olmayacak. Çekmişsiniz artık, yapacak bir şey yok."

nlu-kari-koca-taksimde-sokak-ortasinda-kavga-etti-biktim-senden-1.jpg

Berkay Tulumbacı'nın bu açıklamalarının ardından çift, el ele tutuşarak oradan ayrıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
Magazin
Tom Cruise ilk Oscar'ını kazandı
Tom Cruise ilk Oscar'ını kazandı
Hande Yener'e verdiği kıyafet çöp poşetiyle geri geldi
Hande Yener'e verdiği kıyafet çöp poşetiyle geri geldi