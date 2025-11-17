Ünlü çift Taksim'de sokak ortasında kavga etti: Bıktım senden!

2024 yılında hayatlarını birleştiren oyuncu Berkay Tulumbacı ve şarkıcı eşi Ezgi Gergin, önceki akşam Taksim'de yürürken yaşadıkları hararetli bir tartışma ile gündem oldu.

Ünlü çiftin sokak ortasında yaşadığı gergin anlar, objektiflere yansıdı. Tartışma yaşanırken, Berkay Tulumbacı'nın eşi Ezgi Gergin'e, "Bıktım senden!" dediği duyuldu.

"'ÇEKTİKLERİNİZİ SİLİN' DİYECEĞİM AMA OLMAYACAK"

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, olayı görüntüleyen basın mensuplarını fark eden Tulumbacı, tartışmayı kısa süre sonra tatlıya bağladıktan sonra açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, yaşanan gerginliği şu sözlerle anlattı:

"Karı koca arasında böyle tartışmalar olabilir. Sorun yok, basit bir aile arası tartışma. Size 'Çektiklerinizi silin' diyeceğim ama olmayacak. Çekmişsiniz artık, yapacak bir şey yok."

Berkay Tulumbacı'nın bu açıklamalarının ardından çift, el ele tutuşarak oradan ayrıldı.