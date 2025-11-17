Meriç Aral operasyonun ardından ilk kez konuştu: Jandarmadan süt pompası istemişti!

Eylül ayında bebeğini kucağına alan ünlü oyuncu Meriç Aral Keskin, 8 Ekim Çarşamba günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 ünlü isim arasında yer almıştı.

SÜT POMPASI İSTEMESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Şafak operasyonuyla evinden alınarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen Aral’ın yeni doğum yapmış olması nedeniyle jandarmadan bebeği için süt pompası istemesi sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

"HİÇ ÜZERİME ALMADIM ZATEN"

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan oyuncu temiz çıkarken, ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı.

Eşi Serkan Keskin'in yeni dizisi için düzenlenen etkinliğe katılan Meriç Aral, Birsen Altuntaş'ın sorularını yanıtladı. Operasyonla ilgili "Üzerinizde bir etkisi kaldı mı?" sorusuna Aral'ın cevabı şu oldu:

"Hiç üzerime almadım zaten. Gerçekten çok zor bir gündü. Çok hızlı unutmaya çalıştım, hiç üzerime almadım… Hemen sektirdim yani."