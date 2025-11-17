Ölümden dönen Şerif Sezer o kazayı anlattı: 2 saniye sonra ölebilirdik

Usta oyuncu Şerif Sezer, altı ay önce eşi Şükrü Azmi Arna ile Muğla'nın Milas ilçesinde ölümden döndükleri trafik kazasıyla ilgili ilk kez konuştu. Bir etkinlikte konuşan Şerif Sezer, kaza anında yaşadıklarını anlattı.

Kenan İmirzalıoğlu o iddiaya yanıt verdi: Maşallah diyeceklerine...

"MİLYONDA BİR OLACAK BİR OLASILIK"

Olayın ciddiyetini vurgulayan Şerif Sezer, "2 saniye sonra karşılaşmış olsak ölebilirdik. Öyle bir şey..." dedi.

Direksiyonda kendisinin olduğunu belirten usta sanatçı, kazanın nasıl meydana geldiğini ise şöyle aktardı:

"Karşı taraftan gelen araç refüjü aştı. Direksiyonda ben vardım. Yani böyle hiçbir şey olmadan çıktık. İkimiz de eşimle birbirimize bakıyoruz 'Bir şey var mı?' diye... Olmayacak, milyonda bir olacak bir olasılık o kaza."

Şerif Sezer, karşı taraf sürücüsü için ise "Adam içkiliydi. Direksiyon hakimiyetini kaybetti" ifadelerini kullandı.