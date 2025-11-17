Ölümden dönen Şerif Sezer o kazayı anlattı: 2 saniye sonra ölebilirdik

Ölümden dönen Şerif Sezer o kazayı anlattı: 2 saniye sonra ölebilirdik
Yayınlanma:
Usta oyuncu Şerif Sezer, aylar önce eşiyle birlikte Muğla'da geçirdiği trafik kazasını anlattı. Karşı taraf sürücüsünün alkollü olduğunu açıklayan Sezer, "2 saniye sonra karşılaşmış olsak ölebilirdik" dedi.

Usta oyuncu Şerif Sezer, altı ay önce eşi Şükrü Azmi Arna ile Muğla'nın Milas ilçesinde ölümden döndükleri trafik kazasıyla ilgili ilk kez konuştu. Bir etkinlikte konuşan Şerif Sezer, kaza anında yaşadıklarını anlattı.

erif-sezer.webp

Kenan İmirzalıoğlu o iddiaya yanıt verdi: Maşallah diyeceklerine...Kenan İmirzalıoğlu o iddiaya yanıt verdi: Maşallah diyeceklerine...

"MİLYONDA BİR OLACAK BİR OLASILIK"

Olayın ciddiyetini vurgulayan Şerif Sezer, "2 saniye sonra karşılaşmış olsak ölebilirdik. Öyle bir şey..." dedi.

Direksiyonda kendisinin olduğunu belirten usta sanatçı, kazanın nasıl meydana geldiğini ise şöyle aktardı:

"Karşı taraftan gelen araç refüjü aştı. Direksiyonda ben vardım. Yani böyle hiçbir şey olmadan çıktık. İkimiz de eşimle birbirimize bakıyoruz 'Bir şey var mı?' diye... Olmayacak, milyonda bir olacak bir olasılık o kaza."

kaza-2.webp

Şerif Sezer, karşı taraf sürücüsü için ise "Adam içkiliydi. Direksiyon hakimiyetini kaybetti" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Magazin
Robbie Williams kör kalabilir! "Her geçen gün daha kötüye gidiyor"
Robbie Williams kör kalabilir! "Her geçen gün daha kötüye gidiyor"
Kenan İmirzalıoğlu o iddiaya yanıt verdi: Maşallah diyeceklerine...
Kenan İmirzalıoğlu o iddiaya yanıt verdi: Maşallah diyeceklerine...