Kenan İmirzalıoğlu o iddiaya yanıt verdi: Maşallah diyeceklerine...
Yayınlanma:
Yeni dizisi başlamadan önce estetik yaptırdığı iddia edilen Kenan İmirzalıoğlu, o söylentilere cevap verdi.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, bölüm başına 4.5 milyon TL alacağı iddia edilen yeni dizisi 'Aile Bir İmtihandır' başlamadan önce gündeme oturan estetik iddialarına sessiz kalmadı.

Üç hafta önce katıldığı bir ödül töreninde kameralara yansıyan yüzündeki değişim sonrası, oyuncunun botoks ve elmacık kemiklerine dolgu yaptırdığı iddia edilmişti.

"MAŞALLAH DİYECEKLERİNE BOTOKSLU DİYORLAR"

Hakkında çıkan botoks ve dolgu söylentilerinin ardından İmirzalıoğlu'nun yakın çevresine serzenişte bulunduğu ortaya çıktı. Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre, yakışıklı oyuncunun bu iddialar karşısında, "Maşallah' diyeceklerine 'botokslu' diyorlar" dediği öğrenildi.

ÜNLÜ CERRAHA SORULDU

İmirzalıoğlu'nun ödül törenindeki fotoğrafları, Türkiye'nin en ünlü estetik cerrahına gönderildi. Ünlü cerrah, oyuncunun yüzünde herhangi bir işlem yapılmadığını belirterek şu yorumu yaptı:

"Yüzünde hiçbir şey yok. Mimik yapıyor, kaz ayakları bile belirgin. İşlem uygulanmamış. Ama yaşının iyisi, maşallah."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

