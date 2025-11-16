Kızılcık Şerbeti'nde şok ayrılıkların perde arkası! Sette "öpüşme" krizi ve "hijyen" iddiası!

Dördüncü sezonuyla ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda yaprak dökümü yaşanıyor. Yapıma bugüne kadar 15 oyuncu veda ederken, son ayrılan isimler Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak oldu. Ancak ayrılık nedenlerinin ardında yatanlar, setin perde arkasındaki gerginliği gözler önüne serdi.

Yeniçağ'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ayrılıkların fitilini ateşleyen iki büyük kriz yaşandı: "öpüşme" ve "hijyen".

ÖPÜŞME KRİZİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

Dizide karı-kocayı canlandıran Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün sette başlayan aşkı, bir süre sonra bitti. İddialara göre, ayrılığın ardından Türkoğlu, Doğukan Güngör ile yakınlaşma ve öpüşme sahnelerinde oynamak istemedi.

Sette patlak veren bu 'öpüşme krizi' sırasında, Doğukan Güngör’ün yakın arkadaşı Feyza Civelek sosyal medyadan manidar bir paylaşım yaptı:

"Sevgiliyken dünyanın en büyük aşıkları gibi davranıp ayrılınca düşman kesiliyorlar. ‘Rolü oynamam’ diye yapımcıyı arıyorlar."

Doğukan Güngör'ün de bu paylaşımı beğenmesi, krizi tırmandırdı ve Sıla Türkoğlu, hem Güngör'e hem de Civelek'e tavır aldı. Nisan 2024'te Cannes’daki TV fuarında zorla barıştırılsalar da, Civelek'in dönüşte "Evet, araları kötüydü. Cannes’da barıştılar. Ama ben Doğukan’cıyım" demesi Türkoğlu'nun ayrılık kararını hızlandırdı.

Yaşananların ardından Sıla Türkoğlu sezon başında yapım şirketine giderek ayrılmak istediğini söyledi ve 14 Kasım'da yayınlanan bölümle kadrodan ayrıldı.

SETTE ŞOK EDEN 'HİJYEN' İDDİASI

Dizide Feyza Civelek'in eşini oynayan Emrah Altıntoprak'ın ayrılık nedeni ise bir iddiayı gündeme getirdi. Altıntoprak, rol arkadaşı Feyza Civelek’in kişisel hijyenine dikkat etmemesi sebebiyle karşılıklı sahnelerde büyük zorluk yaşadığını öne sürdü. Bu durumu kibarca dile getirmesine rağmen sonuç alamayan oyuncu, kendisine final yazılmasını talep etti.

Altıntoprak diziden ayrılır ayrılmaz Feyza Civelek’i takipten çıkarken, Civelek ise rol arkadaşını engelleyerek "Sevmediğim insanlara böyle yapıyorum, engelliyorum" açıklamasını yaptı.

Bu iddiaların yanı sıra, dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek'in setteki olayları annesine aktardığı ve bu yüzden diğer oyuncuların kendisinden uzak durduğu da konuşuluyor.

Hatta geçen yıl Sibel Taşçıoğlu’nun (Pembe Hanım) ayrılığının ardında da sette yaşanan bir "koltuğa idrar kaçırma" krizinin olduğu öne sürülmüş, ancak bu iddia yapım şirketi tarafından yalanlanmıştı.