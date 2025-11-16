Sabancı iddialarına nokta koydu

Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın küçük oğlu Kerim Sabancı'nın, yengesi Nazlı Sabancı'nın yakın arkadaşı olan Melis Çatak ile Bebek'te üyelikle girilen bir kulüpte tanıştığı ve son aylarda ikilinin bir ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Sessizliğini bozan Melis Çatak, Instagram hesabı üzerinden açtığı soru-cevap bölümüyle bu iddialara net bir yanıt verdi. Takipçilerinden gelen "Hayatında biri var mı?" sorusuna verdiği cevapla tüm söylentileri yalanladı.

"UZUN ZAMANDIR İLİŞKİM YOK"

Çatak, verdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi:

"Uzun zamandır ilişkim yok. Kendime ve işime odaklandığım, çok keyifli ve huzurlu bir dönemden geçiyorum."

Melis Çatak bu açıklamasıyla, Kerim Sabancı ile aralarında herhangi bir ilişki olduğu yönündeki iddiaları reddetmiş oldu.