Muazzez Abacı'yı 'o mezarlığa defnetmeyin' diyerek kızına seslendi
Ekim ayında geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olup stent takılan ve 12 Kasım'da tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Muazzez Abacı'nın cenaze programı belli oldu.
Naaşı Türkiye'ye getirilen Abacı'nın, 17 Kasım'da Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip babasının yanına, Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.
Muazzez Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi
Ancak bu açıklamanın ardından, ünlü şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici bir paylaşım ile Abacı'nın kızı Saba'ya seslenerek bu kararı yeniden gözden geçirmeleri için ricada bulundu. Eren, Cebeci Mezarlığı'nın mevcut durumu ve güvenlik endişelerini dile getirerek, en doğru yerin Zincirlikuyu olacağını savundu.
"MEZARI BAŞINDA ANMAYA KİMSE GİDEMEZ"
Cenk Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muazzez Abacı'nın Cebeci'ye defnedilme kararına dair endişelerini şu sözlerle dile getirdi ve Abacı'nın kızı Saba'ya çağrıda bulundu:
"Muazzez Abacı'yı Ankara Cebeci Mezarlığı'na defnetmeyi bir kere daha düşünmeli sevgili Saba. O mezarlık 1935 de kırılmış şu anda çok bakımsız benim alile büyüklerimden bazıları orda yatıyor ama biz güvenlik endişesiyle yıllardır ziyarete gidemiyoruz. (Ne kastettiğimi o bölgeye yakın yerde yaşayanlar bilir)
Saba hanım Amerika'da yaşadığı için bilmiyor olabilir. Mesela seneye Muazzez Hanımı mezarı başında anmaya kimse gidemez . Vasiyeti o yöndeyse bile Muazzez Hanım da bilmediği için demiştir En doğrusu Zincirlikuyu'ya defnedilmesidir. Sevenleri bir Fatiha okur bir çiçek bırakırlar. Lütfen hem ailesi hem de Devlet sanatçısı olduğu için Bakanlık Saba hanımla bir kere daha konuşmalı."