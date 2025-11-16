Muazzez Abacı'yı 'o mezarlığa defnetmeyin' diyerek kızına seslendi

Ekim ayında geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olup stent takılan ve 12 Kasım'da tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Muazzez Abacı'nın cenaze programı belli oldu.

Naaşı Türkiye'ye getirilen Abacı'nın, 17 Kasım'da Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip babasının yanına, Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.

Muazzez Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Ancak bu açıklamanın ardından, ünlü şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici bir paylaşım ile Abacı'nın kızı Saba'ya seslenerek bu kararı yeniden gözden geçirmeleri için ricada bulundu. Eren, Cebeci Mezarlığı'nın mevcut durumu ve güvenlik endişelerini dile getirerek, en doğru yerin Zincirlikuyu olacağını savundu.

"MEZARI BAŞINDA ANMAYA KİMSE GİDEMEZ"

Cenk Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muazzez Abacı'nın Cebeci'ye defnedilme kararına dair endişelerini şu sözlerle dile getirdi ve Abacı'nın kızı Saba'ya çağrıda bulundu: