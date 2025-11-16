Muazzez Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 78'nci yaş gününde vefat eden Türk Sanat Müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'nın cenazesi ABD'den Türkiye'ye getirildi.

Muazzez Abacı, 5 Kasım tarihinde kızını görmek üzere gittiği ABD’de geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Burada uygulanan stent müdahalesinin ardından böbreklerinde yaşanan komplikasyonlar nedeniyle sağlık durumu kötüleşen sanatçı, ne yazık ki 12 Kasım’da beklenmedik şekilde hayatını kaybetti.

CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Abacının cenazesi gerekli işlemlerin ardından bugün saat 15.30’da Türk Hava Yolları (THY) ile Washington’dan İstanbul’a getirildi.

Cenaze daha sonra ailesi tarafından teslim alındı.

AKM'DE TÖREN DÜZENLENECEK

Usta sanatçı için bugün (16 Kasım) Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir tören yapılacak ve daha sonra son yolculuğuna uğurlanacak.