Ünlü şarkıcı annesiyle birlikte silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirdi!

Güney Koreli ünlü oyuncu ve şarkıcı Nana (gerçek adıyla Im Jin-ah), annesiyle birlikte evlerine zorla giren silahlı bir hırsızı etkisiz hale getirdi.

Güney Kore medyasının aktardığı bilgilere göre, 30'lu yaşlarında olduğu belirtilen bir adam, ünlü oyuncu ve şarkıcı Nana'nın annesiyle birlikte yaşadığı evine silah zoruyla girdi ve içeride bulunan iki kadını tehdit etti.

34 yaşındaki yıldızın ajansı, Nana ve annesinin, paniklemek yerine soğukkanlılıkla hareket ederek soyguncuyu polis gelene kadar etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

ANNESİ BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Ancak yaşanan boğuşma sırasında Nana'nın annesi bilincini kaybetti. Yonhap haber ajansı, hem annenin hem de Nana'nın olay sonrasında tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayı soruşturan yerel bir dedektif, hırsızın değerli eşyaları çalmaya çalıştığını ve nitelikli soygun suçlamasıyla gözaltına alındığını doğruladı. Şüphelinin, eve girdikten sonra hem Nana'yı hem de annesini tehdit ederek para talep ettiği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

