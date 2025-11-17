Acun Ilıcalı Survivor'daki flaş ismi açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynamıştı

Acun Ilıcalı, daha önce katıldığı bir film galasında, yeni sezon için çok iddialı olduklarını belirterek, "Bugün de bir voleybol efsanesi ile anlaşma yaptık. Yakında söyleriz" sözleriyle merak uyandırmıştı.

Beklenen açıklama geldi ve Survivor'ın 2026 kadrosuna katılan isim, ünlü voleybolcu Meryem Boz oldu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

Ilıcalı, Meryem Boz'un fotoğrafını paylaşarak, "Milli voleybolcumuz Meryem Boz Survivor 2026 Ünlüler & All Star Efsane kadrosuna dahil oldu. Gönülden başarılar diliyorum." notunu düştü.

Kariyerinde daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Vakıfbank gibi voleybol takımlarında oynamış olan Meryem Boz'un açıklanması hayranları arasında heyecan yarattı.

37 yaşındaki ünlü voleybolcu son olarak Sarıyer Belediyespor forması giymişti.

Meryem Boz'un yanı sıra, Ilıcalı'nın açıkladığı ve kadroda yer alması kesinleşen diğer isimler ise şöyle: Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhan Onat.