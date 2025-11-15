Acun Ilıcalı'dan şaşkınlık yaratan TV8 kararı

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı, İngiliz kulübü Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı sürpriz bir karara imza attı.

Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş., sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz sürecini başlatmak üzere SPK’ye resmi başvuruda bulundu.

KAP'A BİLDİRİLDİ

TV8 TV Yayıncılık A.Ş.’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) şu bildirimi yaptı:

Acun Ilıcalı ünlü voleybolcuyla anlaştı

"Halka arz, Şirketin 3.200.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortağın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, tamamı nakit karşılığı olarak 150.000.000 Türk Lirası’ndan, 21.000.000 Türk Lirası kadar artırılarak 171.000.000 Türk Lirası’na çıkarılması ve Şirket pay sahibi Acun Medya Holding A.Ş.’nin Şirketin nezdinde sahip olduğu paylardan 14.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 14.000.000 adet payın ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi suretiyle gerçekleşecek.

Böylelikle, ilgili kurumların onayına tabi olarak toplam 35.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 35.000.000 adet payın halka arzına ilişkin taslak İzahname’nin onaylanması talebiyle 14.11.2025 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruldu. Halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça, gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır."