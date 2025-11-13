Acun Ilıcalı ünlü voleybolcuyla anlaştı

Survivor 2026 kadrosu yavaş yavaş netleşirken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı katıldığı bir galada yaptığı açıklamayla büyük merak uyandırdı.

Katıldığı film galasında basın mensuplarıyla sohbet eden Acun Ilıcalı, "Survivor seçmelerinden geliyorum" diyerek kadroya dair önemli ipuçları verdi.

"VOLEYBOL EFSANESİ İLE ANLAŞMA YAPTIK"

Ilıcalı, yeni sezon için çok iddialı olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu sene çok iddialıyız. Seyircilerimizin çok ilgi duyacağı bir kadro. Bugün de bir voleybol efsanesi ile anlaşma yaptık. Yakında söyleriz."

Acun Ilıcalı: O günler geride kaldı

5 İSİM AÇIKLANMIŞTI

Acun Ilıcalı'nın bahsettiği voleybol efsanesinin kim olduğu henüz açıklanmazken, Survivor 2026 kadrosunda yer alması kesinleşen ünlü isimler ise şu şekilde:

Bayhan

Dilan Çıtak

Keremcem

Mert Nobre

Serhan Onat