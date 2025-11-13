Acun Ilıcalı ünlü voleybolcuyla anlaştı

Acun Ilıcalı ünlü voleybolcuyla anlaştı
Yayınlanma:
Katıldığı galada açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni sezonu için ünlü bir voleybolcuyla anlaşma sağladıklarını söyledi.

Survivor 2026 kadrosu yavaş yavaş netleşirken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı katıldığı bir galada yaptığı açıklamayla büyük merak uyandırdı.

Katıldığı film galasında basın mensuplarıyla sohbet eden Acun Ilıcalı, "Survivor seçmelerinden geliyorum" diyerek kadroya dair önemli ipuçları verdi.

"VOLEYBOL EFSANESİ İLE ANLAŞMA YAPTIK"

Ilıcalı, yeni sezon için çok iddialı olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu sene çok iddialıyız. Seyircilerimizin çok ilgi duyacağı bir kadro. Bugün de bir voleybol efsanesi ile anlaşma yaptık. Yakında söyleriz."

acun-ilicali-unlu-voleybolcuyla-anlasti.webp

Acun Ilıcalı: O günler geride kaldıAcun Ilıcalı: O günler geride kaldı

5 İSİM AÇIKLANMIŞTI

Acun Ilıcalı'nın bahsettiği voleybol efsanesinin kim olduğu henüz açıklanmazken, Survivor 2026 kadrosunda yer alması kesinleşen ünlü isimler ise şu şekilde:

Bayhan

Dilan Çıtak

Keremcem

Mert Nobre

Serhan Onat

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

