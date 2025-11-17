Altı sezon ve 68 bölüm süren popüler komedi dizisi Gibi'de Yılmaz karakterine hayat veren ve aynı zamanda senaristliğini üstlenen Feyyaz Yiğit, İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu.

Yiğit, hayranlarını üzen final kararının ardındaki nedenleri anlattı.

"ZAMANLI VEDA OLSUN İSTEDİM"

Yiğit, diziyi bitirme kararını, işin kalitesini koruma arzusuyla aldıklarını belirtti. Yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Biz ilk yapmaya başladığımızda yeni olan bir şey kendini tekrar eden bir şeye dönüşecekti. Ben hiçbir zaman 'Aaa o dizi bitti mi?' denilen bir dizi yapmak istemedim. Özleyelim. Daha olsun isterdik ama zamanlı veda olsun istedim. Yavaşça kendini tekrarlayıp coşkusunu kaybeden bir iş olsun istemedim. Hem iş hem de seyirci açısından.

"6'NCI SEZONDA BUNU YAPSAK SEYİRCİ KABUL ETMEZ"

6'ncı sezona gelmiş bir dizide alanın daralıyor. İlk sezonda Yılmaz karakteri bir nümizmat olabilirdi. Ama 6'ncı sezonda bunu yapsak seyirci kabul etmez. Özgürlüğü kaybediyorsun. Kendini tekrar eden bir noktaya dönüşüyorsun. Bu şekilde bitmesi işe, seyirciye ve mesleğimize saygıdır. Özellikle çok para kazanırken alınması zor bir karardı."

Gibi dizisi, 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlamış ve son bölümü olan 6. sezon finali 6 Haziran 2025 tarihinde yayımlanmıştı.