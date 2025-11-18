Erkan Yolaç'ın kardeşinden acı haber geldi

Erkan Yolaç'ın kardeşinden acı haber geldi
Yayınlanma:
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü sunucu Erkan Yolaç’ın kardeşi Ahmet Faik Yolaç'tan acı haber geldi. Ahmet Faik Yolaç'ın dün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

"Evet-Hayır" yarışması ile akıllara kazınan merhum sunucu Erkan Yolaç’ın kardeşi Ahmet Faik Yolaç, eşi Elke Bemberg Yolaç ile birlikte Bodrum’un Akyarlar Mahallesi’nde hayatını sürdürüyordu.

Yerel basına göre, dün ani bir rahatsızlık geçiren Ahmet Faik Yolaç’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Ahmet Faik Yolaç’ın cenazesi, dün İstanbul’a nakledildi.

82 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Faik Yolaç’ın bugün Ataköy 5. Kısım Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Ahmet Faik Yolaç’ın Zeytinburnu’nda uzun yıllar matbaacılık işiyle uğraştığı öğrenildi.

yolac.jpg

Seren Serengil'in annesi yoğun bakıma kaldırıldıSeren Serengil'in annesi yoğun bakıma kaldırıldı

GEÇTİĞİMİZ YIL HAYATINI KAYBETMİŞTİ

TRT'de 1985'ten itibaren pazar günleri yayımlanan Stüdyo Pazar programındaki "Evet-Hayır Yarışması" ile akıllara kazınan Erkan Yolaç, 16 Mayıs 2024'te 89 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kilauea Yanardağı’nda cehennem görüntüleri: 450 metre püskürttüğü lavlar sel oldu aktı
Yılın kelimesi 'Parasosyal' oldu: Ne anlama geliyor?
Yılın kelimesi 'Parasosyal' oldu: Ne anlama geliyor?
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Magazin
Çelik hayranlarını korkuttu: O anları böyle paylaştı
Çelik hayranlarını korkuttu: O anları böyle paylaştı
Hülya Avşar aldığı teklifi açıkladı: Hayır diyemem
Hülya Avşar aldığı teklifi açıkladı: Hayır diyemem