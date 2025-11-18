Çelik hayranlarını korkuttu: O anları böyle paylaştı

Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Çelik, konserinde dansçısına takılıp sahnede düşerek hayranlarını korkuttu. Çelik, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Hercai", "Dilberim" ve "Bir Güzellik Yap" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Çelik, son konserinde talihsiz bir an yaşadı.

Sahnede hayranlarıyla buluşan Çelik, performansı sırasında yaşadığı kaza ile kısa süreli bir paniğe neden oldu.

elik-hayranlarini-korkuttu-o-anlari-boyle-paylasti-1.webp

Şarkılarını seslendirdiği sırada ayağı dansçısına takılan ünlü şarkıcı, dengesini kaybederek yere düştü. Kaza anını gören hayranları endişelenirken, Çelik kısa sürede toparlandı.

Hülya Avşar aldığı teklifi açıkladı: Hayır diyememHülya Avşar aldığı teklifi açıkladı: Hayır diyemem

ÇELİK'TEN ESPRİLİ VİDEO ÇAĞRISI

Çelik, yaşadığı talihsiz anı mizahi bir dille takipçilerine aktardı. Kaza anının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çelik Erişçi, takipçilerine çağrıda bulundu:

elik-hayranlarini-korkuttu-o-anlari-boyle-paylasti-2.webp

"Evet, sahnede düştüm. Magazincilerden önce ben yayınlayayım da biraz eğlenelim. Şimdi bu pozisyon sizce penaltı mı? Ahmet Hocam bu işe ne der? Kimlerde bu anın görüntüleri var, her açıdan gönderirseniz daha güzel bir video oluşturabiliriz. Mesajlarda bekliyorum…"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kilauea Yanardağı’nda cehennem görüntüleri: 450 metre püskürttüğü lavlar sel oldu aktı
Yılın kelimesi 'Parasosyal' oldu: Ne anlama geliyor?
Yılın kelimesi 'Parasosyal' oldu: Ne anlama geliyor?
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Magazin
Hülya Avşar aldığı teklifi açıkladı: Hayır diyemem
Hülya Avşar aldığı teklifi açıkladı: Hayır diyemem
Erkan Yolaç'ın kardeşinden acı haber geldi
Erkan Yolaç'ın kardeşinden acı haber geldi