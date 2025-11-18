Çelik hayranlarını korkuttu: O anları böyle paylaştı

"Hercai", "Dilberim" ve "Bir Güzellik Yap" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Çelik, son konserinde talihsiz bir an yaşadı.

Sahnede hayranlarıyla buluşan Çelik, performansı sırasında yaşadığı kaza ile kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Şarkılarını seslendirdiği sırada ayağı dansçısına takılan ünlü şarkıcı, dengesini kaybederek yere düştü. Kaza anını gören hayranları endişelenirken, Çelik kısa sürede toparlandı.

ÇELİK'TEN ESPRİLİ VİDEO ÇAĞRISI

Çelik, yaşadığı talihsiz anı mizahi bir dille takipçilerine aktardı. Kaza anının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çelik Erişçi, takipçilerine çağrıda bulundu:

"Evet, sahnede düştüm. Magazincilerden önce ben yayınlayayım da biraz eğlenelim. Şimdi bu pozisyon sizce penaltı mı? Ahmet Hocam bu işe ne der? Kimlerde bu anın görüntüleri var, her açıdan gönderirseniz daha güzel bir video oluşturabiliriz. Mesajlarda bekliyorum…"